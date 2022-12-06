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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов дома в Нижневартовске

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Еще один погибший найден при разборе завалов жилого дома в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Предварительно, сейчас нашли тело человека, поврежденное", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что первого погибшего обнаружили в самый первый день, еще одно тело – сегодня рано утром. Таким образом, из-под завалов извлекли тела трех погибших.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва, предположительно, газового баллона в жилом доме Нижневартовска, произошло частичное обрушение конструкций вечером 4 декабря.

Погибшими были обнаружены две женщины. Они уже опознаны.

Предварительно сообщалось о шести погибших. Предполагается также, что еще часть погибших находится под завалами, поскольку видны были фрагменты тел, но подобраться к ним на тот момент было невозможно.

За ночь спасатели смогли продвинуться в разборе конструкций. В частности, были сняты плиты ограждающих стен.

Нижневартовск
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