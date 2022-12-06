Минстрой продлит на год часть антикризисных мер поддержки стройкомплекса

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Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Большинство антикризисных мер поддержки стройкомплекса будут продлены на 2023 год, сообщили в пресс-службе Минстроя.

"Замминистра Сергей Музыченко рассказал о принятых антикризисных мерах поддержки в части нормативного и правого регулирования градостроительной деятельности и отметил, что большинство из них показали свою эффективность и будут продлены на 2023 год", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при сокращении инвестиционно-строительного цикла до сих пор Минстрой шел по пути исключения дублирований и очевидно избыточных процедур и действий. В дальнейшем снижение регуляторной нагрузки будет связано с цифровизацией и реализацией принципиально новых решений: внедрением Единого перечня нормативных документов в строительстве и Цифрового реестра требований в отрасли.

"Одна из ключевых задач - это изменение системы управления строительными проектами, направленное на объединение разных и зачастую малосвязанных между собой "ступеней" во всех этапах строительства. Без этого нам не удастся добиться снижения издержек и ускорения инвестиционно-строительного цикла в тех объемах, которые необходимы сегодня для решения поставленных перед стройкомплексом страны задач. Принятые меры поддержки отрасли были в основном направлены именно на это", - подчеркнул Музыченко.

Программа субсидирования ставок по кредитам застройщикам была запущена среди других мер поддержки стройотрасли в начале апреля 2022 года. Механизм господдержки подразумевает готовность банков предоставлять застройщикам кредиты по ставке не выше 15% годовых. В этом случае на возмещение недополученных доходов банку будет выделяться субсидия, покрывающая 7,5% ставки. Эти правила будут распространяться на кредиты, оформленные до 31 декабря 2023 года.

Прежде всего, поддержка направлена на проекты, находящиеся на начальной стадии реализации, по которым активные продажи еще не начались или не сформировался достаточный объем средств на эскроу.

Также среди мер поддержки были запущены возможность регулировать порядок изменения проектной документации без повторного прохождения экспертизы при замене строительных ресурсов в связи с импортозамещением, чтобы оперативно работать и не останавливать процесс строительства, а также ряд других мер.