В Москве открылся форум "Примаковские чтения"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Москве начал работу 8-ой международный научный экспертный форум "Примаковские чтения". Его тема - "Трансформация мирового порядка: евразийское измерение".

Передает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Форум открылся "мозговым штурмом"

Обычно первые выступающие на открытии различных международных форумов говорят о значении подобных мероприятий. Но в данном случае уже первые докладчики помимо приветственных слов фактически начали "мозговой штурм" для определения современного положения в мире и путей выхода из создавшихся сложностей.

Помощник президента РФ, председатель организационного комитета форума Юрий Ушаков не просто констатировал, что ранее популярный проект построения единого пространства от Лиссабона до Владивостока "явно не удался". "США, - подчеркнул он, - не захотели учесть элементарных интересов России в сфере безопасности, и даже Евросоюз на этот проект "махнул рукой".

Президент ИМЭМО академик Александр Дынкин в своем выступлении напомнил, что на предыдущих "Примаковских чтениях" "мы не раз и не два и в разных контекстах говорили, что пренебрежение национальными интересами России чревато опасным развитием международных отношений и угрозой европейской безопасности". Он констатировал, что "сегодня это стало печальной реальностью".

Академик подчеркнул, что "в северное полушарие вернулась холодная война, возникла жесткая биполярность: на одном полюсе США и страны НАТО, на другом - Россия и Китай". Бесконечная экспансия НАТО на восток натолкнулась на сопротивление России. Он также отметил, что "на европейском континенте мы видим возрождение самых реакционных концепций. Усилием самоназначенных прифронтовых государств от Бухареста до Таллина при поддержке Вашингтона реализован интермариум - концепция Пилсуцкого столетней давности о санитарном кордоне вокруг России".

Дынкин заявил, что политизация разрывает коммуникации, логистику мировой экономики, иногда в прямом смысле складывается технологическая кластеризация в авиации, электромобилях, микрочипах, медицине, финансовых услугах. Растет протекционизм интеллектуальной собственности, политизируется конкуренция за стратегические продукты: энергию, продовольствие, редкоземельные металлы, вакцины. Она дополняется соперничеством за контроль над технологиями, информационными сетями и цифровыми платформами. Климатическая повестка вытесняется энергобезопасностью, а декарбонизация как глобальная проблема откладывается. Таковы последствия провала глобального управления.

Во внутренней политике западных обществ также происходят драматические изменения. Неравенство, начиная с восьмидесятых, нарастает. Дынкин отметил, что помимо монетарного, неравенство приобрело множественные изменения: экологическое, эпидемиологическое (и, в частности, вакцинное), цифровое.

Он проиллюстрировал этот вывод тем, что глобальный индекс человеческого развития (ИЧР) снижается два года подряд. В 2020 г. и в 2021 г. значение этого индекса снизилось более чем у 90% стран. По его мнению, "это является фактическим результатом неравенства мультиплицированной пандемии".

Академик подчеркнул, что, учитывая социальное положение в разных частях мира, можно сделать вывод, что разделенные общества в разделенном мире – это ключевая характеристика современного мироустройства. "Но конец европейской безопасности в 21-м веке, - отметил он, - это еще не конец истории". "В России происходит концептуальная смена парадигмы международных отношений: от модели восток-запад к модели север-юг". "Большая Евразия" как проект пришла на смену концепции общеевропейского дома, и "основные события будущего полицентричного мира будут развиваться на этих пространствах".

Продолжение следует.