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"Примаковские чтения": перефокусировка на меридиан

Восьмой Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" пройдет 6-7 декабря

"Примаковские чтения": перефокусировка на меридиан
Александр Дынкин
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Очередной, уже восьмой Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" пройдет шестого и седьмого декабря. Его тема – "Трансформация мирового порядка: евразийское измерение".

О том, какие мировые проблемы будут обсуждаться на форуме, и какие эксперты примут в нем участие – наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с президентом ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН академиком РАН Александром Дынкиным, основателем "Примаковских чтений".

От Мурманска до Мумбаи и Шанхая

- Географическая направленность нынешнего форума более узкая, чем у всех предыдущих. Этот факт определил и страновую принадлежность экспертов. В частности, западных специалистов будет значительно меньше. Это потому, что они боялись принять участие из-за санкций, или их не приглашали?

- Конечно, тема определила и состав участников. Но я бы не сказал, что представительство ученых в этом году на форуме сильно отличается от предыдущих: 50 человек из 18 стран! А на одной панели у нас будет три очень известных специалиста из Соединенных Штатов. И с тем, что тема в этом году уже, я бы тоже не согласился. Более того, мне кажется, что она даже шире, потому что фокус восьмых "Примаковских чтений" – это трансформация мирового порядка и евразийское измерение. И если взять такой огромный континент, каким является Евразия, то он гораздо больше, чем Европа по многим параметрам: и по численности населения, и по размеру ВВП.

Но, конечно, жесткая биполярность, которую мы видим в 2022 году, повлияла на состав участников. В ходе подготовки форума Оргкомитет зондировал возможность участия в нем многих западных экспертов. Две трети отвечали так: "мы бы с радостью приехали, но это будет иметь для нас определенные карьерные и административные последствия. Просим нас извинить и понять". Поняли, конечно…

- Тема форума выбрана исходя из направления "главного удара" внешней политики страны?

- Я считаю, что российская внешняя политика сегодня находится в стадии трансформации. Мы много лет воспринимали свое положение в мире горизонтально: по линии Восток-Запад. Сегодня, во многом вынужденно, она определяется ВЕРТИКАЛЬНО по МЕРИДИАНУ: Север-Юг. И нам надо воспринимать себя как Север, как развитый, самодостаточный Север, который выстраивает тесные отношения с Югом. Если раньше мы говорили "от Лиссабона до Владивостока", как некая метафора, то сегодня правильно будет говорить "от Мурманска до Мумбаи и Шанхая". Вот такая трансформация всей парадигмы внешней политики.

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Я думаю, что нам предстоит провести некую переоценку внешнеполитических активов, избавляясь от непрофильных, и усиливать профильные. Если вы посмотрите на Восточную Европу, то фактически выстроен некий санитарный кордон – от Бухареста до Таллина. И в этом я вижу повторение старой идеи Пилсудского – от моря до моря (Юзеф Пилсудский - первый глава возрожденной Польши, автор идеи "Междуморья", конфедеративного государства, включающего страны от Черного и Адриатического морей до Балтийского - ИФ).

Поэтому такая перефокусировка "Примаковских чтений" с одной стороны, объективна, а с другой – это реакция на то, что мы видим в Евроатлантике.

У Японии есть люфт

- Вы сказали Север-Юг, но назвали только Китай и Индию. Да, Китай и Индия сейчас переживают очень сложные проблемы. Но в южном подбрюшье находится и Афганистан, и Пакистан, и Япония, и другие страны.

- Фокус "Примаковских чтений" 2022 года – страны Центральной Азии и Закавказье, которые расположены к югу от России. Наши интересы прежде всего там. Динамичное наращивание отношений с ними содержит больший позитивный потенциал, чем отношения с Японией, которая все-таки сильно далека от "подбрюшья". А Япония, к сожалению, очень плотно встроилась в фарватер политики Вашингтона. Япония – не член НАТО, не член Европейского Союза, но член G7. Ее институциональное встраивание связано именно с ее членством в G7, и японцы следуют всем рекомендациям этой группы стран.

В то же время то, что они не члены НАТО, создает для них некий люфт. Например, они не выходят из энергетических сахалинских проектов, и даже ведут переговоры о достаточно крупных закупках природного газа на 2023 год. Я думаю, что они договорились с американцами, и те им это позволили. Японцы смогли убедить Вашингтон в том, что им не нужен энергетический кризис по модели европейского. Реальность такова: Япония по-прежнему остается недружественным государством, но у нее есть больший люфт, чем, скажем, у Бельгии, Голландии. Ей позволено, как говорят, "не делать под козырек".

Каспийское море сегодня поважнее Средиземного!

- А Иран?

- Иран очень важная страна, потому что она тоже лежит на меридиане Север-Юг, а точнее, Иран является частью транспортного коридора, который проходит по этому меридиану. И с этой точки зрения Иран (Каспийское море) становится частью важной транспортной артерии, может быть, сегодня даже более важной, чем Средиземное море.

Вы назвали еще Афганистан. Но он все же не находится в приоритете российской внешней политики, не занимает там верхнюю строчку. Зачем же нам тратить свое время, ресурсы и усилия на неприоритетные темы для российской внешней политики? Поэтому Афганистан – важный фактор, проблематичный, но главным проблемным фактором он сегодня является скорее для Таджикистана и Пакистана, а не для Москвы, хотя, естественно, с Кабулом мы поддерживаем определенные отношения.

Ядерный фактор - вынужденная тема!

- Самой важной темой, как я понимаю, на форуме все же станет ядерная.

- Я не соглашусь с этим выводом. Все же главная тема — это сотрудничество в Евразии на фоне кризиса глобализации. Там фокус интересующих нас проблем. И это определяет важность изучения политики Центральной Азии, Закавказья, Китая и Индии, Ирана и Турции.

- Но все же панель, на которой предполагается рассматривать ядерную проблему, не просто есть, а в ней участвует очень сильный состав экспертов.

- Мы включили ядерный фактор, потому что в конце октября ученые нашего института сделали доклад, который имел очень большой профессиональный резонанс. Он связан с оценкой всей ситуации в связи со спекуляциями о возможности применения Россией ядерного оружия. Доклад аргументированный и довольно жесткий. В этой панели примут участие его авторы, высококлассные специалисты ИМЭМО. И наши многолетние партнеры с американской стороны по проблемам стратегической стабильности, такие как бывший замгоссекретаря госпожа Роуз Геттемюллер, как профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд, как крупнейший американский теоретик в области стратегической стабильности, в области нераспространения ядерного оружия господин Линтон Брукс будут участвовать в дискуссии. А это – признанные в США лидеры экспертизы по этим проблемам.

Турция ищет баланс сил

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- Новинкой на этом форуме является тема Турции. Политика Турции вошла в разряд приоритетных тем?

- Попытаюсь ответить на этот вопрос путем сравнительной аналогии, хотя аналогии всегда условны. И все же - мы с вами хорошо помним, что в первую "холодную войну" Франция пыталась искать некий баланс между СССР и Соединенными Штатами. Особенно это ярко было видно при президенте де Голле. Сегодня Франция, к сожалению, полностью встроена в кильватер политики Вашингтона. И это место страны, пытающейся искать балансы, занимает сегодня Турция. Потому что на данном этапе такая политика отвечает, видимо, ее национальным интересам. Вот почему Турция, а не, скажем, Франция, появилась в программе "Примаковских чтений".

Роль арабских стран все заметнее

- На меридиане Север-Юг лежит и Ближний Восток, а в нем –арабские страны. В последнее время они играют не просто заметную, а очень активную роль, я бы даже сказал в определенном смысле сдерживающую роль в антироссийской политике Западных стран. Этой теме тоже будет посвящена специальная панель.

- Да, сегодня в арабском регионе появились новые лидеры.

- "Арабская весна" напугала?

- У американцев есть такая лукавая фраза: "Америка не проиграла ни одной войны, она просто теряла интерес". И арабы тоже знают эту фразу и не только знают, но и учитывают в своей политике. Они помнят "арабскую весну", Ирак, Ливию, предательство президента Египта Мубарака.

- События показывают, что сейчас страны Арабского Востока играют очень активную роль не только в энергетической сфере, но и в финансовой. Это так?

- Конечно это так, и об этом тоже будут говорить при обсуждении темы Ближнего Востока. Есть такая гипотеза, я не берусь это стопроцентно утверждать, но гипотеза состоит в том, что Объединенные Арабские Эмираты будут замещать Швейцарию как финансовый центр.

- Они потянут такой воз? У них нет опыта!

- Конечно, у них нет такого опыта, как у Швейцарии, но темпы развития этой страны, которая еще 50 лет тому назад не существовала на карте, впечатляющие.

- То есть в 21 веке - политический и даже финансовый центр переходит из Европы и даже из США в Азию?

- Это клише, пропагандистское. Сказал лишь, что вижу, как Швейцария изменила вековому нейтралитету. А Объединенные Арабские Эмираты его сохраняют и подчеркивают. Конечно, Америка останется крупнейшей мировой экономикой на ближайшие лет 20. Но по нашим оценкам, уже в 2027 году Индия станет третьей экономикой мира, обгонит и Японию, и Германию.

- Это реально?

- Да. У них колоссальный потенциал. Вот сейчас у них запущена программа переподготовки 300 млн рабочей силы. 300 млн! Понимаете, это очень серьезная страна, в которой очень интересные процессы, у которой очень продвинутая, абсолютно мирового класса, политическая элита. При том, что по неравенству Индия на первом месте в мире. Но они видят тренды, они это понимают. И конечно, Индия очень важна, и поэтому американцы изо всех сил стремятся переманить ее на свою сторону.

Я могу вам сказать, что филиалы западных think tanks ("мозговых центров" - ИФ), работающие в Нью-Дели, продвигают в индийском экспертном сообществе и в индийском образованном классе две гипотезы. Первая – что Москва – марионетка Пекина, вторая – что российское оружие устарело и надо переходить на натовские стандарты. Вот сухой остаток их аналитики в борьбе за Индию.

Примаковские чтения ИМЭМО Александр Дынкин
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