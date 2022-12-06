Два крупных судна на линии в Калининград будут ходить из Петербурга вместо Усть-Луги

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Большие суда типа ro-ro/lo-lo "Спарта" и "Спарта II", работающие на паромной линии Усть-Луга - Балтийск, меняют основной порт загрузки и выхода в рейсы. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель ООО "Транс-Бизнес-Консалтинг" (генеральный агент линии) Виталий Омельченко.

"Решение о смене порта загрузки и выхода в рейсы принято оператором паромной линии - ФГУП "Росморпорт". Теперь "Спарта" и "Спарта II" будут курсировать между терминалами Большого порта Санкт-Петербурга и Балтийска", - сказал Омельченко.

По его словам, это сделано в интересах клиентов линии, которым гораздо выгоднее доставлять грузы в портовый комплекс Санкт-Петербурга и отправлять их сразу в Калининградскую область вместо того, чтобы сперва тратить время и средства на транспортное плечо Санкт-Петербург - Усть-Луга.

В настоящее время идет перераспределение грузопотока межу портами. Планируется, что каждое судно будет осуществлять один рейс в неделю с заходом в Большой порт Санкт-Петербурга.

"При этом загрузка двух "Спарт" сегодня фактически максимальна. Так, только в минувшем ноябре эти суда перевезли более 16 тыс. тонн грузов. В их числе 678 контейнеров, или 10 тыс. 157 тонн, 211 единиц накатной техники, что составило 1 тыс. 144 тонны, а также различные генеральные грузы в объеме 651 тонны", - отметил представитель компании-агента.

Он также сообщил, что в ноябре паромами "Амбал", "Балтийск", "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский" в Калининградскую область доставлено 1 тыс. 383 вагона, или 87 тыс. тонн грузов. Это на 4 тыс. тонн больше, чем в октябре.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва ввела с 17 июня 2022 года квоты на железнодорожный транзит подсанкционных грузов. Эти квоты постепенно выбираются, при этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

В настоящее время перевозки грузов по морю в Калининградскую область из других регионов РФ осуществляется по нескольким регулярным линиям: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.

На линиях работают железнодорожные паромы "Амбал", "Балтийск", "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский", а также суда типа ro-ro/lo-lo "Спарта" и "Спарта II". Также рейсы совершают сухогрузы "Холмогоры", "Капитан Яковлев", "СТК-1004", "СТК-1019", "СТК-1023" и TBN, "Святая Варвара", "РЗК Константа", "Механик Ярцев", "Механик Котцов" и "Механик Красковский".