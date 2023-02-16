На паромной линии Усть-Луга – Балтийск ужесточили бронирование мест на судах

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Порядок контроля за использованием билетов (букинга) на грузы на паромной линии Усть-Луга - Балтийск изменен. Об этом сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ООО "Транс-Бизнес-Консалтинг" (генеральный агент линии) Александр Трофименко.

"Принято решение, что в целях исключения спекуляций и перепродаж билетов на паромы, с текущего момента изменить в заявке на перевозку на судне можно только номер транспортного средства. При изменении плательщика, отправителя, получателя и наименования груза билет будет аннулироваться. Бронирование должно проводиться на фактический груз. Надеемся, что грузоперевозчики отнесутся к этому решению с пониманием", - сказал Трофименко.

По его словам, на сегодня востребованность перевозок на линии Усть-Луга - Балтийск очень высока, а ее заполняемость грузами составляет 100%. При этом расписание движения паромов и судов составляется на три месяца, постоянно обновляется, а билеты на места раскупаются практически моментально.

"Однако некоторые перевозчики приобретают места на суда авансом, даже не представляя, когда груз будет фактически доставлен в порт отправки. Естественно, когда они этот груз не получают, возникает желание перепродать букинг, хотя его надо просто аннулировать", - пояснил гендиректор компании.

Он напомнил, что в настоящее время на лини Усть-Луга - Балтийск работают железнодорожные паромы "Амбал", "Балтийск", "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский", а также грузовые суда типа ro-ro/lo-lo "Спарта" и "Спарта II".

Значимость морских линий между Калининградской областью и остальной территорией России повысилась после того, как Литва ввела с 17 июня 2022 года квоты на железнодорожный транзит подсанкционных грузов. Эти квоты выделяются на год и постепенно выбираются. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

На начало февраля перевозки грузов по морю в Калининградскую область из других регионов РФ осуществляются 13 паромами и судами по нескольким регулярным линиям: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.