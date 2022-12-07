Принят закон о праве ЦБ требовать от агентств пересмотра кредитных рейтингов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который даст Банку России право вводить запрет на присвоение кредитных рейтингов, если были нарушены предписания регулятора, и требовать от агентств их пересмотра, если была нарушена методология.

Законопроект № 1059288-7 29 ноября внес в палату председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Изменения вносятся в закон о деятельности кредитных рейтинговых агентств.

Сейчас по закону, если рейтинговое агентство не устранило в срок нарушения в работе по предписанию регулятора, то ЦБ имеет право потребовать замены лиц, входящих в органы управления и внутреннего контроля агентства, а также исключить сведения о рейтинговом агентстве из реестра ЦБ.

Принятый депутатами закон расширяет полномочия ЦБ и наделяет регулятора правом вводить запрет на присвоение кредитных рейтингов до устранения нарушения, выявленного при работе агентства. Кроме того, вводится норма о том, что если кредитный рейтинг присвоен (пересмотрен, подтвержден) с нарушением требований к методологии, то Банк России вправе потребовать от кредитного рейтингового агентства отозвать или пересмотреть указанный кредитный рейтинг. Сейчас такого права у ЦБ нет.

Регулятор представил в Госдуму проект положения о проведении кредитными рейтинговыми агентствами проверки качества методологии, а также о том, на основе каких параметров ЦБ будет оценивать методологии агентств.

Согласно материалам регулятора, решение о направлении предписания об отзыве или пересмотре кредитного рейтинга принимает комитет надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке ЦБ.

Кроме того, принятый закон вводит ряд технических правок в работу агентств. Так, сейчас в кредитном рейтинговом агентстве с количеством работников больше 20 человек, как минимум одна треть членов совета директоров должны быть независимыми. Предлагается ввести это требование и для агентств с количеством работников меньше 20 человек.

Сейчас ЦБ вправе сопоставлять рейтинговую шкалу кредитных рейтинговых агентств, включая иностранные кредитные рейтинговые агентства, и публиковать данные о результатах. Предлагается обязать ЦБ публиковать сопоставление национальных рейтинговых шкал кредитных рейтинговых агентств и публиковать данные. При этом у ЦБ остается право, но не обязанность сопоставлять оценку международных рейтинговых кредитных агентств и публиковать данные о результатах.

Закон вступит в силу через год после опубликования.

В реестр ЦБ по состоянию на 25 ноября включены четыре кредитных рейтинговых агентства: АО " Аналитическое кредитное рейтинговое агентство" (АКРА), АО "Рейтинговое агентство "Эксперт РА", ООО "Национальное рейтинговое агентство" (НРА), ООО "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).