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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

ЦБ получит право требовать от агентств пересмотра кредитных рейтингов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Центральный банк может получить право вводить запрет на присвоение кредитных рейтингов, если были нарушены предписания регулятора и требовать от агентств их пересмотра, если была нарушена методология, следует из поправок, внесенных в Госдуму.

Автор поправок - глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Изменения предлагается внести в закон о деятельности кредитных рейтинговых агентств.

Согласно действующему законодательству, если рейтинговое агентство не устранило в срок нарушения в работе по предписанию регулятора, то ЦБ имеет право потребовать замены лиц, входящих в органы управления и внутреннего контроля агентства, а также исключить сведения о рейтинговом агентстве из реестра ЦБ.

Законопроект предлагает расширить полномочия ЦБ и наделить регулятора правом ввести запрет на присвоение кредитных рейтингов до устранения нарушения, выявленного при работе агентства. Кроме того, предлагается ввести норму о том, что если кредитный рейтинг присвоен (пересмотрен, подтвержден) с нарушением требований к методологии, то Банк России вправе потребовать от кредитного рейтингового агентства отозвать или пересмотреть указанный кредитный рейтинг. Сейчас такого права у ЦБ нет.

Регулятор уже представил в Госдуму проект положения о проведении кредитными рейтинговыми агентствами проверки качества методологии, а также о том, на основе каких параметров ЦБ будет оценивать методологии агентств.

Согласно материалам регулятора, решение о направлении предписания об отзыве или пересмотре кредитного рейтинга принимает комитет надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке ЦБ.

Кроме того, законопроект вводит ряд технических правок в работу агентств. Так сейчас в кредитном рейтинговом агентстве с количество работников выше 20 человек, как минимум одна треть членов совета директоров должны быть независимыми. Предлагается ввести это требование и для агентств с количеством работников меньше чем 20 человек.

Сейчас ЦБ вправе сопоставлять рейтинговую шкалу кредитных рейтинговых агентств, включая иностранные кредитные рейтинговые агентства, и публиковать данные о результатах. Предлагается обязать ЦБ публиковать сопоставление национальных рейтинговых шкал кредитных рейтинговых агентств и публиковать данные. При этом у ЦБ остается право, но не обязанность сопоставлять оценку международных рейтинговых кредитных агентств и публиковать данные о результатах.

В реестре ЦБ по состоянию на 25 ноября включены четыре кредитных рейтинговых агентства: АО " Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство" (АКРА), АО "Рейтинговое агентство "Эксперт РА", ООО "Национальное Рейтинговое Агентство" (НРА), ООО "Национальные Кредитные Рейтинги" (НКР).

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 6 декабря.

ЦБ РФ
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