Срок полномочий советов директоров публичных акционерных обществ увеличат до 3 лет

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Срок полномочий советов директоров публичных акционерных обществ (ПАО) будет увеличен до трех лет, а советы директоров любых АО смогут действовать в "усеченном" составе до конца 2023 года, а не до июля, как предлагалось ранее. Об этом сообщил журналистам глава комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Такие поправки ко второму чтению внесены в правительственный законопроект (№222860-8) о продлении на 2023 год действия "санкционных" корпоративных правил. Проект подготовлен ко второму чтению, сообщает пресс-служба комитета.

"Предлагается сохранить до конца 2023 года полномочия советов директоров акционерных обществ в случае уменьшения его количественного состава, а также увеличить до трех лет срок полномочий членов советов директоров публичных обществ", - приводятся слова Гаврилова в сообщении комитета.

Согласно действующим правилам, срок полномочий совета директоров – один год. Его члены избираются общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров.

В 2022 году компаниям разрешили иметь "усеченный" состав совета директоров, если в нем осталось не менее трех человек. В изначальной редакции правительственный законопроект предлагал продлить действие этой опции до июля 2023 года. Но ранее комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям высказал опасение, что этот срок "с учетом перспектив сохранения действия санкций" может оказаться недостаточным для обеспечения стабильности деятельности советов директоров (наблюдательных советов).

Кроме того, по словам Гаврилова, подготовленный ко второму чтению законопроект пролонгирует полномочия правительства РФ на 2023 году, касающиеся, в частности, введения моратория на проведение проверок, принятия решения о неразмещении финансовой отчетности организаций в открытом доступе, разрешения на внесение изменений в условия государственных и муниципальных контрактов.