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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:18

Дума продлит на год норму о минимальном пакете акций для запроса документов у АО

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Думский комитет по вопросам собственности поддержал поправку о продлении на 2023 год действия нормы об увеличенном с 1% до 5% размере минимального пакета акций, дающем право владельцу запрашивать документы у акционерного общества, оспаривать его сделки, действия АО или членов его совета директоров.

Поправка внесена ко второму чтению в правительственный законопроект № 222860-8, посвященный регулированию корпоративных отношений.

Кроме того, предложенные поправки предусматривают, что держатели не менее 5% акций смогут запросить у компании список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Ранее такую информацию могли запросить держатели не менее 1% акций компании.

По закону об АО, акционеры, имеющие от 1% голосующих акций АО, вправе запрашивать расширенный перечень документов. Также они могут обратиться в суд с требованием признать недействительной крупную сделку компании, если был нарушен порядок получения согласия на нее. Акционеры, имеющие не менее 1% акций, могут подать иск к члену совета директоров (наблюдательного совета), директору, генеральному директору о возмещении причиненных ими обществу убытков.

В марте 2022 года с подачи правительства минимальный порог акций для этих действий был увеличен в пять раз, предполагалось, что он будет действовать временно, до 31 декабря 2022 года.

Тогда инициатива объяснялась тем, что такое изменение необходимо для исключения возможной дестабилизации деятельности российских акционерных обществ в кризисный период путем злоупотребления акционерными правами, в том числе и со стороны иностранных акционеров.

Госдума
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