Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Путин назвал нарушением прав человека 5-летнее ожидание результатов следствия в СИЗО

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости ведения следствия годами, считает, что необходимо либо прекращать дело, либо отпускать обвиняемого.

"Что совершенно очевидно и недопустимо: если до суда человек сидит (в СИЗО) пять лет за решеткой в камере предварительного заключения, то это, конечно, явное нарушение прав человека. Мы же об этом говорили много раз. И я и руководству Следственного комитета, и МВД, и другим правоохранительным специальным службам неоднократно говорил о том, что нужно такую практику прекратить", - заявил Путин на встрече с членами совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ).

Проблему нахождения в следственных изоляторах по многу лет подняла член СПЧ Ева Меркачева.

"Нужно определять сроки расследования по любым уголовным делам - не должны вечно вести уголовные дела, ссылаясь на непреодолимые объективные сложности. А если в определенное для следствия время не удается завершить уголовное дело - бывают очень сложные дела, это правда, - то в этом случае нужно или прекращать (уголовное дело), или, во всяком случае, освобождать, или приходить к другим мерам пресечения", - подчеркнул Путин.

Меркачева также затронула проблему, связанную с тем, что в последнее время в судах имеет место практика использования кандалов для подозреваемых, в частности, в экономических преступлениях.

"То, что касается, что кого-то возят на допрос в кандалах, тем более за экономические преступления, то я даже не знаю, как это квалифицировать. Обещаю, что внимание на это не просто будет обращено, а добьемся того, чтобы подобная практика была безусловно прекращена", - сказал президент РФ.

Владимир Путин СПЧ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Toyota уволила основную часть сотрудников российского автозавода

Toyota уволила основную часть сотрудников российского автозавода

Путин заявил, что ядерная угроза нарастает, но РФ не применит ядерное оружие первой

Путин заявил, что ядерная угроза нарастает, но РФ не применит ядерное оружие первой
Военная операция на Украине

Путин заявил, что СВО может стать длительным процессом

Путин заявил, что СВО может стать длительным процессом
Дело журналиста Ивана Сафронова

Апелляционный суд признал законным приговор журналисту Сафронову за госизмену

Апелляционный суд признал законным приговор журналисту Сафронову за госизмену

Президент РФ пообещал разобраться с проблемами с экипировкой военных

Россия приостанавливает уплату взносов в ПАЧЭС

Россия приостанавливает уплату взносов в ПАЧЭС

Двух человек извлекли из-под завалов после взрыва в торговом доме в Ингушетии

Двух человек извлекли из-под завалов после взрыва в торговом доме в Ингушетии

Начался ремонт левой стороны автомобильной части Крымского моста

Путин обсудит с членами СПЧ проблему протезирования раненных во время СВО

МРОТ с 1 января вырастет на 6,3% и составит 16 242 рубля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });