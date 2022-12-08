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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

МВД запретило надевать кандалы на подростков, женщин и фигурантов экономических дел

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Руководство МВД России направило разъяснения в регионы с требованиями применения специального средства "Ажур" - вид наручников, которые могут использоваться в качестве кандалов - в отношении подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства "Ажур" руководством МВД России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований. В частности, запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений", - сказала Волк журналистам в четверг.

По словам представителя МВД, ведомственные нормативные акты "предусматривают дифференцированный подход к использованию специальных средств, в том числе в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых лиц".

Накануне член СПЧ Ева Меркачева на встрече представителей Совета с президентом РФ Владимиром Путиным затронула проблему использования в судах кандалов для подозреваемых, в частности, в экономических преступлениях.

"То, что касается, что кого-то возят на допрос в кандалах, тем более за экономические преступления, то я даже не знаю, как это квалифицировать. Обещаю, что внимание на это не просто будет обращено, а добьемся того, чтобы подобная практика была безусловно прекращена", - сказал президент.

Средство ограничения подвижности "Ажур" - вид наручников, которые могут использоваться в качестве кандалов, либо являться комбинацией сдерживающего устройства - то есть наручниками, соединенными цепью с кандалами.

МВД РФ Ирина Волк
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