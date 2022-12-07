РФ не будет отменять пошлины на экспорт зерна

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Пошлины на экспорт зерна отменены в РФ не будут, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам/

Заявления о необходимости отказа от этой меры регулирования рынка зерна звучат с момента принятия решения о ней. Позиция Минсельхоза остается неизменной.

"Пошлины отменять не будем. Это механизм, который позволяет "отвязать" внутреннюю цену на зерно от внешней", - заявил Патрушев.

По его словам, пошлины динамические, меняются в зависимости от мировых цен. "Допустим, на кукурузу с учетом мировой цены сейчас пошлина нулевая. Если в начале года пошлина на пшеницу составляла 7,5 тыс. рублей за тонну, то сейчас она чуть больше 2 тыс. рублей", - сказал министр.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

До 6 июля этого года пошлина рассчитывалась в долларах, с этой даты - в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

В этом году РФ побила рекорд в сборе зерна, который превысил 150 тыс. тонн, в том числе более 100 млн тонн пшеницы. Данные в чистом весе пока не опубликованы, в бункерном на 7 декабря урожай составил 157,7 млн тонн. Экспортный потенциал РФ в текущем сезоне (июль 2022-июнь 2023 гг.) оценивается в более 60 млн тонн, однако, как считают эксперты зернового рынка, из-за различных ограничений, связанных с геополитическими событиями, он не будет полностью использован.