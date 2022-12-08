В Кремле заявили, что о присоединении новых территорий в районе проведения СВО речи нет

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что речи о присоединении новых территорий в районе проведения специальной военной операции не идет.

"Об этом речи не идет. По крайней мере, никаких заявлений на этот счет не было. Но все равно предстоит много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что в ряде новых регионов Российской Федерации есть оккупированные территории, которые предстоит освободить", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова президента России Владимира Путина на встрече с членами Совета по правам человека о том, что присоединение новых территорий - это значимый результат специальной военной операции.

По словам Пескова, "одной из главных целей специальной военной операции, и об этом было заявлено президентом 24 февраля, была защита людей, которые живут на юго-востоке Украины, которые живут на Донбассе". "И в рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории (Луганская и Донецкая республики, Херсонская и Запорожская области), которые были присоединены в результате проведенных там референдумов. Вот о чем говорил президент", - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, остается ли в числе целей специальной военной операции денацификация и демилитаризация, Песков заявил: "Безусловно".