Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

Путин заявил, что СВО может стать длительным процессом

Путин заявил, что СВО может стать длительным процессом
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине может стать длительным процессом. Об этом он сказал в ходе встречи с членами совета по правам человека при президенте РФ.

"Что касается длительного процесса результатов СВО, то, конечно, это длительный процесс может быть. Но потом вы упомянули о том, что появились новые территории. Это такой значимый результат для России, это серьезный вопрос", - сказал Путин.

"Чего уж там греха таить. И Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Это серьезные вещи. Петр Первый еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю", - отметил он.

Президент подчеркнул, что самое главное - это люди, которые проживают на этих территориях. "Результаты референдумов показали, что люди хотят быть в России. И считают себя частью этого мира, частью этого пространства, нашей общей культуры, традиций, языка. И это самый главный результат. И они теперь с нами. А это миллионы людей - это самое главное", - пояснил Путин.

При этом он подчеркнул, что разговоры о дополнительной мобилизации в РФ не имеют смысла, в этом нет необходимости.

"Половина из всех мобилизованных граждан не находится в группировке вообще, они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах министерства обороны, где проходят дополнительную подготовку (...) это так называемый боевой резерв (...) В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. Необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой", - сказал Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека в среду.

По его словам, из 300 тыс. мобилизованных только 150 тыс. находятся в зоне проведения специальной военной операции, из них 77 тыс. - непосредственно в боевых подразделениях, а остальные выполняют функции войск территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку.

Владимир Путин Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что ядерная угроза нарастает, но РФ не применит ядерное оружие первой

Дело журналиста Ивана Сафронова

Апелляционный суд признал законным приговор журналисту Сафронову за госизмену

Апелляционный суд признал законным приговор журналисту Сафронову за госизмену

Президент РФ пообещал разобраться с проблемами с экипировкой военных

Россия приостанавливает уплату взносов в ПАЧЭС

Россия приостанавливает уплату взносов в ПАЧЭС

Двух человек извлекли из-под завалов после взрыва в торговом доме в Ингушетии

Двух человек извлекли из-под завалов после взрыва в торговом доме в Ингушетии

Начался ремонт левой стороны автомобильной части Крымского моста

Путин обсудит с членами СПЧ проблему протезирования раненных во время СВО

МРОТ с 1 января вырастет на 6,3% и составит 16 242 рубля

ЦБ готов разрешить майнерам продавать криптовалюту только на иностранных биржах

ЦБ готов разрешить майнерам продавать криптовалюту только на иностранных биржах

Морской экспорт российского угля в октябре вернулся к историческим максимумам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });