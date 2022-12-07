Путин заявил, что СВО может стать длительным процессом

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине может стать длительным процессом. Об этом он сказал в ходе встречи с членами совета по правам человека при президенте РФ.

"Что касается длительного процесса результатов СВО, то, конечно, это длительный процесс может быть. Но потом вы упомянули о том, что появились новые территории. Это такой значимый результат для России, это серьезный вопрос", - сказал Путин.

"Чего уж там греха таить. И Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Это серьезные вещи. Петр Первый еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю", - отметил он.

Президент подчеркнул, что самое главное - это люди, которые проживают на этих территориях. "Результаты референдумов показали, что люди хотят быть в России. И считают себя частью этого мира, частью этого пространства, нашей общей культуры, традиций, языка. И это самый главный результат. И они теперь с нами. А это миллионы людей - это самое главное", - пояснил Путин.

При этом он подчеркнул, что разговоры о дополнительной мобилизации в РФ не имеют смысла, в этом нет необходимости.

"Половина из всех мобилизованных граждан не находится в группировке вообще, они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах министерства обороны, где проходят дополнительную подготовку (...) это так называемый боевой резерв (...) В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. Необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой", - сказал Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека в среду.

По его словам, из 300 тыс. мобилизованных только 150 тыс. находятся в зоне проведения специальной военной операции, из них 77 тыс. - непосредственно в боевых подразделениях, а остальные выполняют функции войск территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку.