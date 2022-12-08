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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Правительство выделило 122 млн рублей на "Онкаспар" для детей с острым лейкозом

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Правительство выделило более 122,5 млн рублей на закупку препарата "Онкаспар" для лечения острого лимфобластного лейкоза у детей, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство профинансирует закупку препарата "Онкаспар" - это дорогостоящее лекарство для лечения острого лейкоза у детей, которому пока нет отечественных аналогов. Мы направим на это более 122,5 млн рублей," - сказал он и попросил Минздрав проконтролировать поставки препарата в медучреждения.

По его словам, в 2022 году при господдержке будет закуплено приобретено не менее одной тысячи упаковок "Онкаспара".

Мишустин также сообщил, что расширен на девять позиций перечень лечебного питания, которое бесплатно предоставляется детям с тяжелыми заболеваниями. С 1 января в списке будет уже 103 наименования. Он пополнится лечебными продуктами для детей с фенилкетонурией, мукависцидозом, нарушением обмена жирных кислот.

7 октября "Коммерсантъ", ссылаясь на ассоциацию онкопациентов, сообщил, что в России образовался дефицит "Онкаспара" из-за необходимости переводить текст упаковки на русский язык. После этого Минздрав сообщил, что разрешил ввозить в страну "Онкаспар" в упаковке с надписями на иностранном языке и рекомендовал включить препарат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

"Онкаспар" (пэгаспаргаза) производится во Франции. В феврале российский Минздрав решил его зарегистрировать, "Онкаспар" стал первым препаратом, зарегистрированным в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по децентрализованной процедуре.

Как объясняла главный внештатный гематолог Минздрава России Елена Паровичникова, "Онкаспар" показан пациентам, у которых выявляется непереносимость действующего вещества L-аспарагиназа, предназначенного для лечения лейкоза.

Михаил Мишустин Онкаспар Минздрав Франция
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