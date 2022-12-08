Калининская АЭС включила энергоблок №3 после капремонта и перезагрузки топлива

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Калининская АЭС включила в сеть третий энергоблок после завершения планового капитального ремонта и перезагрузки топлива, сообщила пресс-служба атомной станции.

Ремонт на блоке длился 61 сутки.

"В ходе ремонта были проведены регламентные работы по перегрузке топлива, ремонту реакторной и турбогенераторной установок. На энергоблоке также были выполнены работы по модернизации, в их числе модернизация комплекса электрооборудования систем управления и защиты (КЭ СУЗ) и управления систем безопасности, модернизация системы испытания гермооболочки энергоблока, замена маслонасосов системы регулирования, подогревателей высокого давления, маслоохладителей", - говорится в сообщении.

Кроме того на энергоблоке №3 установлен современный комплекс контрольно-измерительных приборов, способных работать в условиях нештатных ситуаций.

В настоящее время в работе находятся четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС – филиал АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции – четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.