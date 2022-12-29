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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Калининская АЭС включила в сеть и вывела на 100% мощности энергоблок №3 после ремонта

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Калининская АЭС включила в сеть энергоблок №3 после краткосрочного ремонта, сообщила пресс-служба атомной станции.

"29 декабря 2022 года энергоблок N3 Калининской АЭС после окончания краткосрочного ремонта, проведенного в соответствии с поданной в установленном порядке заявкой, включен в сеть и выведен на 100% мощности", - говорится в сообщении.

Энергоблок был отключен на ремонт 13 декабря. В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС, которые несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком, отмечает пресс-служба.

Калининская АЭС – филиал АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области, в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции – четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1 тыс. МВт каждый.

Калининская АЭС
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