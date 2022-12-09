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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Правительство упростило выдачу разрешений на ввоз медизделий для тяжелобольных

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Правительство упростило порядок выдачи разрешений на ввоз медизделий для пациентов с тяжелыми заболеваниями; теперь фондам и клиникам не придется представлять через "Госуслуги" электронные копии паспорта или свидетельства о рождении больного, чтобы получить это разрешение, сообщает сайт правительства.

Росздравнадзор будет получать эти документы с помощью межведомственного взаимодействия.

Изменения правил выдачи разрешений утверждены постановлением кабинета министров.

Речь идет о незарегистрированных в России и не имеющих отечественных аналогов медицинских изделиях, которые нужны конкретным пациентам по жизненным показаниям.

С 1 марта 2022 года благотворительные фонды и медицинские учреждения могут подавать заявления на получение разрешений на ввоз медицинских изделий через единый портал госуслуг. Разрешение Росздравнадзора размещается в личном кабинете заявителя в течение пяти дней. Такой формат упростил и ускорил процесс ввоза медицинских изделий для пациентов с тяжёлыми заболеваниями.

Раньше подобные изделия ввозились в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором, но четкого регламента для разрешения их ввоза не было.

Правительство Росздравнадзор Госуслуги
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