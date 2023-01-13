Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

Власти Москвы заявили, что препаратов от гепатита С и ВИЧ хватит на пять месяцев

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Информация о дефиците лекарственных препаратов для пациентов с гепатитом С и ВИЧ не соответствует действительности, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ).

"Информация не соответствует действительности. Все указанные препараты для больных гепатитом С и ВИЧ, а также медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания есть в запасе более чем на 5 месяцев по каждому. Препараты имеются в наличии в аптеках и медицинских организациях, подведомственных ДЗМ. Аптеки департамента бесплатно обеспечивают необходимыми лекарствами москвичей, в том числе не имеющих федеральных льгот", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закупки и поставки были совершены еще в октябре прошлого года. Помимо закупок, пациенты с данными заболеваниями обеспечиваются лекарственными препаратами за счет федерального бюджета, закупки осуществляются централизованно Минздравом РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России не хватает лекарств для пациентов с ВИЧ и гепатитом. Согласно публикации, необходимыми препаратами обеспечена только половина пациентов.

Москва Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росздравнадзор отметил, что в Москве имеется 150 тыс. упаковок ибупрофена в виде суспензии

Росздравнадзор отметил, что в Москве имеется 150 тыс. упаковок ибупрофена в виде суспензии

На двух линиях московского метро случился сбой в час пик

На двух линиях московского метро случился сбой в час пик

К тушению пожара в автосервисе на севере Москвы привлекли вертолеты

К тушению пожара в автосервисе на севере Москвы привлекли вертолеты

Оттепель может прийти в Москву в конце недели

В Москве утро первого рабочего дня после январских праздников будет морозным

В Москве утро первого рабочего дня после январских праздников будет морозным

Потепление в четверг сменит сильные морозы в Москве и Подмосковье

Потепление в четверг сменит сильные морозы в Москве и Подмосковье

Захарова сообщила, что в одном из зданий МИД РФ сработала пожарная сигнализация

Минувшая ночь стала самой морозной с начала зимы в Москве

Минувшая ночь стала самой морозной с начала зимы в Москве

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов

Батареи в московских домах разогреют до максимума из-за морозов

Батареи в московских домах разогреют до максимума из-за морозов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });