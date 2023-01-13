Власти Москвы заявили, что препаратов от гепатита С и ВИЧ хватит на пять месяцев

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Информация о дефиците лекарственных препаратов для пациентов с гепатитом С и ВИЧ не соответствует действительности, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ).

"Информация не соответствует действительности. Все указанные препараты для больных гепатитом С и ВИЧ, а также медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания есть в запасе более чем на 5 месяцев по каждому. Препараты имеются в наличии в аптеках и медицинских организациях, подведомственных ДЗМ. Аптеки департамента бесплатно обеспечивают необходимыми лекарствами москвичей, в том числе не имеющих федеральных льгот", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закупки и поставки были совершены еще в октябре прошлого года. Помимо закупок, пациенты с данными заболеваниями обеспечиваются лекарственными препаратами за счет федерального бюджета, закупки осуществляются централизованно Минздравом РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России не хватает лекарств для пациентов с ВИЧ и гепатитом. Согласно публикации, необходимыми препаратами обеспечена только половина пациентов.