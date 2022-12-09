Клиенты Тинькофф банка и Альфа-банка не могут войти в мобильные приложения из-за сбоя

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Клиенты Тинькофф банка и Альфа-банка испытывают сложности со входом в мобильные приложения.

О том, что сервисы обоих банков при попытке входа в них выдают ошибку, "Интерфаксу" рассказали несколько клиентов кредитных организаций.

"Ошибка. Данные недоступны. Повторите попытку позже", - сообщается в мобильном приложении Тинькофф банка.

Альфа-банк заявил, что его мобильное приложение работает как обычно, лишь некоторые клиенты испытывают сложности. "Из-за технических работ у небольшой части клиентов может временно не получиться войти в приложение. В банке регулярно проводятся технические работы - это часть ежедневной деятельности банка", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.