Клиенты Тинькофф банка и "Тинькофф инвестиций" не могут войти в мобильные приложения

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Клиенты Тинькофф банка и "Тинькофф инвестиций" испытывают сложности со входом в мобильные приложения.

Несколько клиентов банка сообщили "Интерфаксу", что не могут войти в мобильный банк. Также наблюдаются сложности со входом в брокерское приложение, сообщил "Интерфаксу" один из клиентов "Тинькофф инвестиций".

При входе в банковское и брокерское приложения всплывает окно с текстом: "Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз".

Позднее оба приложения вновь заработали, сообщили клиенты.

"Тинькофф инвестиции" также заявили об устранении проблем. "В течение 10 минут у некоторых клиентов наблюдались сложности, действительно. К настоящему моменту технические проблемы устранены", - сообщили в пресс-службе компании.