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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-банкира Клигмана на 2,5 млрд рублей

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 6 декабря отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий московского Инкаробанка) в принятии мер обеспечения в отношении бывшего банкира Ильи Клигмана.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, АСВ просило суд арестовать имущество Клигмана на сумму 2,5 млрд рублей и запретить ему "совершать сделки, связанные с отчуждением и/или обременением имущества, ... стоимость которого соразмерна 2 511 715 265, 25 рублей".

"Суд пришел к выводу, что заявителем не представлено надлежащих доказательств в подтверждение своих доводов о необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер", - поясняется в документе.

Суд 6 декабря по поступившему 21 ноября заявлению АСВ привлек Клигмана в качестве соответчика по иску агентства о взыскании с бывшего предправления Инкаробанка Александра Филипского 2,5 млрд рублей убытков.

Заседание отложено на 14 февраля 2023 года.

"Коммерсантъ" в апреле 2021 года писал, что "Клигман стоит за аферами в банке "Агросоюз", Геленджик-банке, банке "Интеркоммерц", Тайм-банке, Анталбанке, Арксбанке, Инкаробанке, Трансинвестбанке, Байкалбанке и целом ряде других кредитных учреждений".

Девятый арбитражный апелляционный суд 15 февраля 2022 года по заявлению АСВ принял обеспечительные меры в виде ареста имущества Филипского, включая денежные средства на счетах, в пределах суммы 2,5 млрд рублей. Суд также запретил экс-банкиру совершать сделки, связанные с отчуждением и/или обременением имущества, стоимость которого соразмерна 2,5 млрд рублей.

Суд тогда отменил определение Арбитражного суда Москвы, который в ноябре 2021 года отказал агентству в принятии мер.

Филипский с 1 апреля 2013 года по 20 июня 2018 года являлся зампредправления Инкаробанка, а с 4 мая 2018 года и до даты отзыва лицензии банка – членом совета директоров. С 29 мая 2018 года и до даты отзыва лицензии он исполнял обязанности предправления. Кроме того, он один из акционеров банка - владелец 9,935% долей в уставном капитале.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отозвал у Инкаробанка лицензию на осуществление банковских операций с 31 октября 2018 года. 18 декабря того же года банк был признан банкротом, конкурсным управляющим назначено АСВ. Инкаробанк по итогам 9 месяцев 2018 года занял 342-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

АСВ Инкаробанк Илья Клигман
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