Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

АСВ просит арестовать имущество экс-банкиров Клигмана и Урина на 10 млрд рублей у каждого

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка "Агросоюз") в декабре 2022 года попросило Арбитражный суд Москвы в порядке мер обеспечения арестовать имущество, включая деньги на счетах, бывшего банкира Ильи Клигмана и его зама в некоторых банках Евгения Урина.

АСВ просит арестовать имущество в пределах суммы 10,049 млрд рублей у каждого.

ЭкономикаСеверокорейский след в российском банке. ОбзорСеверокорейский след в российском банке. ОбзорЧитать подробнее

Агентство также просит суд запретить Клигману и Урину "совершать сделки, связанные с отчуждением и/или обременением имущества (недвижимого, движимого имущества, банковских счетов, вкладов в РФ и за пределами территории РФ)", стоимость которого соразмерна 10,049 млрд рублей, говорится в определении на сайте суда.

Суд назначил рассмотрение заявления АСВ на 27 января.

"Коммерсантъ" в апреле 2021 года писал, что "Клигман стоит за аферами в банке "Агросоюз", Геленджик-банке, банке "Интеркоммерц", Тайм-банке, Анталбанке, Арксбанке, Инкаробанке, Трансинвестбанке, Байкалбанке и целом ряде других кредитных учреждениях".

"В рамках расследования уголовного дела о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося банка "Агросоюз" заочные обвинения в организации преступного сообщества (ОПС) предъявлены беглому бенефициару этого кредитного учреждения Илье Клигману и его правой руке Евгению Урину", - писала газета.

Арбитражный суд Московского округа в конце мая 2022 года оставил в силе арест по заявлению АСВ имущества бывшего председателя правления банка "Агросоюз" Алексея Зеленцова на сумму 10 млрд рублей.

Суд тогда отклонил жалобу АСВ, которое просило принять меры обеспечения в отношении всех должников в рамках иска агентства о взыскании с 10 бывших топ-менеджеров "Агросоюза" 10 млрд млрд рублей убытков.

Ответчиками по иску стали, в том числе, бывшие председатель совета директоров банка Андрей Березин, Зеленцов, члены совета директоров Андрей Шляховой, Михаил Лаврентьев, Валерий Кузьмин, зампредправления Ирина Бакина и Андрей Сомов.

Банк России отозвал у "Агросоюза" лицензию 7 ноября 2018 года. Арбитражный суд Москвы 4 февраля 2019 года признал банк банкротом, конкурсным управляющим утверждено АСВ.

Банк "Агросоюз" в начале августа 2018 года был включен в Specially Designated Nationals List (SDN List), связанный с Северной Кореей. Включение в "черный список" предусматривает максимально жесткие ограничения: заморозку всего имущества, находящегося в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам вести какие-либо дела с этим банком.

Основным собственником банка считался Андрей Шляховой.

После отзыва лицензии у "Агросоюза" ЦБ выдал предписание Шляховому о снижении доли в его другой кредитной организации - УМ-банке. Лицензию у УМ-банка регулятор отозвал 14 ноября 2018 года.

Банк "Агросоюз" по итогам третьего квартала 2018 года занимал 192-е место по размеру активов (10,7 млрд рублей) и 114-е место по размеру средств физлиц (8,3 млрд рублей) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Илья Клигман Евгений Урин Агросоюз АСВ Арбитражный суд Москвы Андрей Шляховой
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Золотая корона" получила лицензию на работу в Таджикистане

Владельцы сети ресторанов Subway задумались о ее продаже

Владельцы сети ресторанов Subway задумались о ее продаже

Минфин с оговорками поддержал предложение об обязательном замещении евробондов

Пассажиропоток аэропорта Хитроу в 2022 году вырос втрое

Пассажиропоток аэропорта Хитроу в 2022 году вырос втрое

Банк России выдаст лицензию новому банку "Точка"

Банк России выдаст лицензию новому банку "Точка"

Бывшая российская "дочка" Valio зарегистрирована на компанию "Дэнир" бенефициаров "Велкома"

Бывшая российская "дочка" Valio зарегистрирована на компанию "Дэнир" бенефициаров "Велкома"

Курс рубля резко усилил рост на сообщениях Минфина и ЦБ о продаже валюты

Курс рубля резко усилил рост на сообщениях Минфина и ЦБ о продаже валюты
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });