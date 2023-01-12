АСВ просит арестовать имущество экс-банкиров Клигмана и Урина на 10 млрд рублей у каждого

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка "Агросоюз") в декабре 2022 года попросило Арбитражный суд Москвы в порядке мер обеспечения арестовать имущество, включая деньги на счетах, бывшего банкира Ильи Клигмана и его зама в некоторых банках Евгения Урина.

АСВ просит арестовать имущество в пределах суммы 10,049 млрд рублей у каждого.

Агентство также просит суд запретить Клигману и Урину "совершать сделки, связанные с отчуждением и/или обременением имущества (недвижимого, движимого имущества, банковских счетов, вкладов в РФ и за пределами территории РФ)", стоимость которого соразмерна 10,049 млрд рублей, говорится в определении на сайте суда.

Суд назначил рассмотрение заявления АСВ на 27 января.

"Коммерсантъ" в апреле 2021 года писал, что "Клигман стоит за аферами в банке "Агросоюз", Геленджик-банке, банке "Интеркоммерц", Тайм-банке, Анталбанке, Арксбанке, Инкаробанке, Трансинвестбанке, Байкалбанке и целом ряде других кредитных учреждениях".

"В рамках расследования уголовного дела о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося банка "Агросоюз" заочные обвинения в организации преступного сообщества (ОПС) предъявлены беглому бенефициару этого кредитного учреждения Илье Клигману и его правой руке Евгению Урину", - писала газета.

Арбитражный суд Московского округа в конце мая 2022 года оставил в силе арест по заявлению АСВ имущества бывшего председателя правления банка "Агросоюз" Алексея Зеленцова на сумму 10 млрд рублей.

Суд тогда отклонил жалобу АСВ, которое просило принять меры обеспечения в отношении всех должников в рамках иска агентства о взыскании с 10 бывших топ-менеджеров "Агросоюза" 10 млрд млрд рублей убытков.

Ответчиками по иску стали, в том числе, бывшие председатель совета директоров банка Андрей Березин, Зеленцов, члены совета директоров Андрей Шляховой, Михаил Лаврентьев, Валерий Кузьмин, зампредправления Ирина Бакина и Андрей Сомов.

Банк России отозвал у "Агросоюза" лицензию 7 ноября 2018 года. Арбитражный суд Москвы 4 февраля 2019 года признал банк банкротом, конкурсным управляющим утверждено АСВ.

Банк "Агросоюз" в начале августа 2018 года был включен в Specially Designated Nationals List (SDN List), связанный с Северной Кореей. Включение в "черный список" предусматривает максимально жесткие ограничения: заморозку всего имущества, находящегося в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам вести какие-либо дела с этим банком.

Основным собственником банка считался Андрей Шляховой.

После отзыва лицензии у "Агросоюза" ЦБ выдал предписание Шляховому о снижении доли в его другой кредитной организации - УМ-банке. Лицензию у УМ-банка регулятор отозвал 14 ноября 2018 года.

Банк "Агросоюз" по итогам третьего квартала 2018 года занимал 192-е место по размеру активов (10,7 млрд рублей) и 114-е место по размеру средств физлиц (8,3 млрд рублей) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".