Рябков не знает, обсуждают ли РФ и США кандидатуры Селезнева и Винника для обмена

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что не знает, обсуждаются кандидатуры россиян Романа Селезнева и Алексея Винника в качестве потенциальных участников обмена.

"Я не знаю, обсуждаются или нет, потому что это обсуждение идет по специальному каналу", - сказал он, отвечая на вопрос обсуждаются ли фамилии этих россиян.

Романа Селезнева, который является сыном депутата Госдумы РФ Валерия Селезнева, арестовали на Мальдивских островах в 2014 году при участии правоохранительных органов США. В ходе его задержания полиция обнаружила украденные номера 1,7 млн банковских карт; в общей сложности он нанес урон около 37 тысячам финансовых учреждений на общую сумму $170 млн. Позже его доставили в США.

В апреле 2017 года суд США приговорил Селезнева к 27 годам заключения, а 1 февраля 2018 года он получил еще 14 лет тюрьмы, однако отбывать наказание россиянин будет параллельно с вынесенным ранее приговором. Сам Селезнев полностью признал вину. Известно, что он написал 11-страничное письмо, в котором заявил о раскаянии и готовности в будущем использовать свои знания и опыт для предотвращения кибератак и борьбы с киберпреступностью.

Алексей Винник был задержан властями Греции в июле 2017 года по запросу США и позже экстрадирован в эту страну. По версии американского следствия, Винник, работая на криптовалютной бирже BTC-e, занимался отмыванием нескольких миллиардов долларов. Суд во Франции в 2020 году приговорил Винника к пяти годам тюрьмы. Судебный процесс над россиянином в США начался в августе текущего года.