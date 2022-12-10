Банки в Херсонской области досрочно начали обмен гривны на рубли

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Российские банки на территории Херсонской области досрочно начали обмен наличной украинской гривны на рубли, сообщил управляющий отделением Центрального банка России по региону Андрей Перетокин.

"Открыт обмен наличной гривны на российские рубли. По Федеральному конституционному закону (ФКЗ №8 о принятии в состав Российской Федерации новых субъектов - ИФ) мы должны эти операции начать с 1 января 2023 года, но для удобства жителей и для создания возможностей по более плавной интеграции в российское экономическое пространство на этой неделе банки, находящиеся на территории Херсонской области, начали валютообменные операции", - сказал он в своем обращении, опубликованном в телеграм-канале администрации региона.

Перетокин уточнил, что обмен гривны на рубли на территории области осуществляют шесть отделений банков "Промсвязьбанк", ЦМР-Банк и МРБ-Банк. Властями региона установлен курс 1 рубль 25 копеек за одну гривну.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо призвал жителей региона как можно быстрее избавляться от наличной гривны. Он напомнил, что с 1 января рассчитаться в магазине или оплатить услуги можно будет только в рублях. Также в рублях будут осуществляться обязательные платежи и сборы, расчеты за услуги ЖКХ.