В ЦБ объяснили повышенный спрос на наличные ситуацией в новых регионах

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Повышенный спрос на наличные связан с активным использованием этой формы денег в новых регионах России, проблем для проведения денежно-кредитной политики (ДКП) это не создает, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции в рамках общественных консультаций по обзору ДКП.

"Отклонение совсем не такое значительное, как это было в марте прошлого года или в сентябре прошлого года, но некоторое отклонение остается. На наш взгляд, это связано с тем, что в новых регионах РФ, где заметно меньше, по понятным причинам, распространены безналичные расчеты, наличные используются активно", - сообщил он.

Он напомнил, что с 1 января 2023 года в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках все наличные расчеты были переведены в рубли.

"Этот спрос со стороны экономик новых регионов, по всей видимости, и отражается в этом повышенном спросе на наличность в экономике в целом, - отметил зампред ЦБ. - Мы, конечно, это учитываем, это не создает никаких проблем для проведения денежно-кредитной политики".

Он напомнил, что в марте и сентябре 2022 года инструменты предоставления ликвидности Банка России "демпфировали гораздо более значительные и резкие перепады в спросе на наличность".

Рост объема наличных денег в обращении в апреле составил 0,5 трлн рублей (такой же объем наблюдался совокупно за два предыдущих месяца - февраль и март). Дополнительный переток средств с банковских счетов в наличные деньги ЦБ тогда объяснил регулярным спросом на наличные со стороны населения. Часть дохода люди предпочитают хранить в виде ликвидных сбережений или использовать для текущих расчетов вместо безналичных платежей, говорилось в докладе о ДКП, опубликованном в начале мая.