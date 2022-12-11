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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

На строительство больниц в Подмосковье и Тверской области выделили свыше 4 млрд руб.

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансировании за счет госбюджета строительства больниц в Московской и Тверской областях, его планируется завершить в ближайшие три года.

"В ближайшие три года за счет федерального финансирования планируется завершить строительство больниц в Московской и Тверской областях. Распоряжение о распределении на эти цели более 4 млрд рублей подписал председатель правительства Мишустин. Работа ведется в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения", - говорится в сообщении на сайте кабмина в воскресенье.

Согласно сообщению, больничный комплекс в подмосковном Хотькове будет включать в себя стационар на 60 мест и поликлинику на 450 посещений в сутки. Предполагается, что комплекс введут в эксплуатацию в 2024 году. Общий объем федеральных средств на его строительство составит более 1,5 млрд рублей.

Центральная районная больница Бежецкая в Тверской области будет рассчитана на 130 мест. Медучреждение будет включать в себя диагностическое отделение, две операционных, а также административные помещения. Возведение ЦРБ планируется завершить в 2025 году. Всего на строительство больницы из федерального бюджета будет направлено более 2,4 млрд рублей.

Михаил Мишустин Подмосковье Тверская область
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