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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Свыше 362 млн рублей направят на поддержку многодетных семей в РФ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении более 362,5 млн рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, сообщает сайт правительства РФ.

"Необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в регионах. Источником средств стал резервный фонд правительства", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что размер такого пособия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе и в среднем по стране составляет 14,5 тыс. рублей.

Выплата предоставляется семье после рождения третьего или последующего ребёнка до тех пор, пока ему не исполнится три года.

Михаил Мишустин
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