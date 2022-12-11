Минобороны РФ сообщило о наступлении на красно-лиманском и донецком направлениях

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток вели наступательные действия в ходе СВО на Украине по двум направлениям.

"На красно-лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия на отдельных направлениях, в результате которых заняты более выгодные рубежи и позиции", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"Противник силами трех штурмовых групп, усиленных бронетехникой, предпринимал безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Житловка, Площанка и Коломыйчиха Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

По его данным, все атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции.

"Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа. Кроме того, в районах населенного пункта Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества в Луганской народной республике уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВСУ", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что на донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ.

"За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сказал представитель ведомства.

По его данным, на южно-донецком направлении силы ВСУ предприняли попытку атаковать усиленным взводом позиции российских войск в направлении населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики. "Огнем артиллерии противнику нанесено поражение. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщил Конашенков.

Он отметил, что на купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. "Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей", - сказал представитель Минобороны РФ.

За прошедшие сутки поражены две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны и 95-й десантно-штурмовой бригады армии Украины близ Северска и Красного Лимана в ДНР.

По словам Конашенкова, всего за прошедшие сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией РФ нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 177 районах. В районе Красного Лимана поражен взвод реактивных систем залпового огня "Град". В районе Краматорска (ДНР) вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".

Также он заявил, что за сутки средствами противовоздушной обороны сбито пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства близ Алмазного (ДНР) и города Мелитополь, а также два снаряда РСЗО "Ураган" в районе населенного пункта Новое Запорожской области.