Пушилин заявил о продвижении войск РФ по всей линии соприкосновения в Донбассе

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - По всей линии соприкосновения в Донбассе отмечается продвижение российских войск, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Можно говорить о том, что по всей линии фронта сейчас наши подразделения продвигаются. Местами где-то позиционное противостояние, артдуэли. На некоторых участках продвижение - 100-200 метров в сутки, где-то это 10-20 метров, но они очень важные, потому что улучшают позиции наших подразделений", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он добавил, что на угледарском направлении отмечается продвижение в области Великоновоселовки, в Марьинке идут бои в застройках, она примерно на 70% под контролем Вооруженных сил РФ.

По словам Пушилина, на авдеевском направлении войска продвигаются в районе Водяново и Первомайска, на горловском направлении есть продвижение в направлении Дзержинска а на Артемовском продолжаются бои.

"В окрестностях продолжается где-то местами зачистка, где-то идет освобождение или создание благоприятных условий для того, чтобы основательнее заниматься освобождением самого Артемовска", - пояснил врио главы ДНР.

Он отметил, что на красно-лиманском направлении украинские военные пытаются контратаковать, ситуация остается под контролем российских войск, также фиксируются успешные контратаки ВС РФ.

В воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о наступательных действиях российской армии на двух направлениях - красно-лиманском и донецком.