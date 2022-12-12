Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:18

Пушилин заявил о продвижении войск РФ по всей линии соприкосновения в Донбассе

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - По всей линии соприкосновения в Донбассе отмечается продвижение российских войск, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Можно говорить о том, что по всей линии фронта сейчас наши подразделения продвигаются. Местами где-то позиционное противостояние, артдуэли. На некоторых участках продвижение - 100-200 метров в сутки, где-то это 10-20 метров, но они очень важные, потому что улучшают позиции наших подразделений", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он добавил, что на угледарском направлении отмечается продвижение в области Великоновоселовки, в Марьинке идут бои в застройках, она примерно на 70% под контролем Вооруженных сил РФ.

По словам Пушилина, на авдеевском направлении войска продвигаются в районе Водяново и Первомайска, на горловском направлении есть продвижение в направлении Дзержинска а на Артемовском продолжаются бои.

"В окрестностях продолжается где-то местами зачистка, где-то идет освобождение или создание благоприятных условий для того, чтобы основательнее заниматься освобождением самого Артемовска", - пояснил врио главы ДНР.

Он отметил, что на красно-лиманском направлении украинские военные пытаются контратаковать, ситуация остается под контролем российских войск, также фиксируются успешные контратаки ВС РФ.

В воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о наступательных действиях российской армии на двух направлениях - красно-лиманском и донецком.

Хроника 24 февраля – 12 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Денис Пушилин ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Причиной пожара в Балашихе могло стать неисправное электрооборудование

Причиной пожара в Балашихе могло стать неисправное электрооборудование

Площадь пожара в строительном гипермаркете в Подмосковье выросла до 9 тыс. кв. метров

В подмосковной Балашихе загорелся строительный гипермаркет

Мурашко заявил об увеличении продолжительности жизни в РФ на 1,8 года с 2021 года

Мурашко заявил об увеличении продолжительности жизни в РФ на 1,8 года с 2021 года

Что произошло за день: воскресенье, 11 декабря

Путин и Эрдоган обсудили энергетические проекты, "зерновую сделку", Украину и Сирию

Более 26 тыс. жителей Чувашии остались без света из-за непогоды

Свыше 362 млн рублей направят на поддержку многодетных семей в РФ

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели 7 096 человек

На строительство больниц в Подмосковье и Тверской области выделили свыше 4 млрд руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });