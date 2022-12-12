Потенциальный ущерб от пожара в ТЦ "СтройТракт" в Балашихе может достичь 10 млрд руб.

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Возможный ущерб от пожара в торговом центре "СтройТракт" в Балашихе может достичь 10 млрд рублей, такую оценку приводит Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) с учетом площади пожара, огнем уже охвачено 10 тыс. кв. метров.

Вместе с тем, как комментируют в ВСС, "у каждого ТРЦ, как правило, есть страхование гражданской ответственности и страхование убытков от перерыва в деятельности".

Как сообщили "Интерфаксу" в союзе, у ВСС нет данных о заключенных договорах страхования с этим торговым центром.

"Ущерб от пожаров в торговых центрах, если они не затрагивают всю площадь здания, оценить достаточно сложно. Пожар - 500 кв. метров, с точки зрения конструктива - может составить убыток в 100 млн - 1 млрд рублей. Однако любой ТЦ - это множество магазинов, в которых размещены товары, которые будут считаться полностью поврежденными из-за воздействия продуктов горения (даже если они непосредственно не сгорели и не пострадали от высокой температуры). Поэтому сама небольшая площадь пожара - 25 на 20 метров - может привести к катастрофическим последствиям для товаров в магазинах по всему ТРЦ", - сообщили в ВСС.

Ранее в понедельник огонь охватил стройматериалы рядом со строительным гипермаркетом "СтройТракт" в Подмосковье. Позднее огонь перекинулся на первый этаж здания.

Обрушение кровли ТЦ в Балашихе спровоцировало распространение огня на большую площадь.