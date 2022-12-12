Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:18

Потенциальный ущерб от пожара в ТЦ "СтройТракт" в Балашихе может достичь 10 млрд руб.

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Возможный ущерб от пожара в торговом центре "СтройТракт" в Балашихе может достичь 10 млрд рублей, такую оценку приводит Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) с учетом площади пожара, огнем уже охвачено 10 тыс. кв. метров.

Вместе с тем, как комментируют в ВСС, "у каждого ТРЦ, как правило, есть страхование гражданской ответственности и страхование убытков от перерыва в деятельности".

Как сообщили "Интерфаксу" в союзе, у ВСС нет данных о заключенных договорах страхования с этим торговым центром.

"Ущерб от пожаров в торговых центрах, если они не затрагивают всю площадь здания, оценить достаточно сложно. Пожар - 500 кв. метров, с точки зрения конструктива - может составить убыток в 100 млн - 1 млрд рублей. Однако любой ТЦ - это множество магазинов, в которых размещены товары, которые будут считаться полностью поврежденными из-за воздействия продуктов горения (даже если они непосредственно не сгорели и не пострадали от высокой температуры). Поэтому сама небольшая площадь пожара - 25 на 20 метров - может привести к катастрофическим последствиям для товаров в магазинах по всему ТРЦ", - сообщили в ВСС.

Ранее в понедельник огонь охватил стройматериалы рядом со строительным гипермаркетом "СтройТракт" в Подмосковье. Позднее огонь перекинулся на первый этаж здания.

Обрушение кровли ТЦ в Балашихе спровоцировало распространение огня на большую площадь.

Балашиха Подмосковье ВСС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Крупный пожар в строительном гипермаркете в Балашихе локализован

Рэпера Оксимирона оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию армии

Рэпера Оксимирона оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию армии

Два бизнесмена арестованы по делу обвиняемого в коррупции генерала ФТС

Один человек пострадал при пожаре в ТЦ "СтройТракт" в Балашихе

Причиной пожара в Балашихе могло стать неисправное электрооборудование

Причиной пожара в Балашихе могло стать неисправное электрооборудование

Площадь пожара в строительном гипермаркете в Подмосковье выросла до 9 тыс. кв. метров

В подмосковной Балашихе загорелся строительный гипермаркет

Мурашко заявил об увеличении продолжительности жизни в РФ на 1,8 года с 2021 года

Мурашко заявил об увеличении продолжительности жизни в РФ на 1,8 года с 2021 года

Что произошло за день: воскресенье, 11 декабря

Путин и Эрдоган обсудили энергетические проекты, "зерновую сделку", Украину и Сирию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });