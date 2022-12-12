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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:18

В ТЦ "СтройТракт" в Балашихе обрушилась кровля, из-за этого пожар охватил большую площадь

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Обрушение кровли ТЦ "СтройТракт" в Балашихе спровоцировало распространение огня на большую площадь, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России в понедельник.

"Произошло обрушение кровли, из-за мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого пожар получил быстрое распространение на большую площадь", - сказали в пресс-службе.

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К ликвидации крупного пожара привлечены вертолет Ми-8 МЧС России, а также более 100 человек личного состава и 35 единиц техники.

Ранее в понедельник огонь охватил стройматериалы рядом со строительным гипермаркетом "СтройТракт" в Подмосковье. Позднее огонь перекинулся на первый этаж здания. Общая площадь возгорания составляла 10 тыс. кв. метров.

Прокуратура Подмосковья сообщила о начале проверки по факту пожара, в ходе которой "будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности".

Представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий сообщила журналистам, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело, не уточнив, по какой статье УК РФ. "В настоящее время осуществляется ликвидация пожара, информация о пострадавших уточняется", - сказала она.

Балашиха Подмосковье СтройТракт
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