Президентом Российского союза туриндустрии избран Илья Уманский

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Внеочередной съезд Российского союза туриндустрии (РСТ) единогласно избрал нового президента, им стал генеральный директор туроператора "Алеан" Илья Уманский, с августа исполнявший обязанности главы объединения, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Уманский родился в Москве в 1980 году, окончил Российскую международную академию туризма (РМАТ). С 1998 года он занимал различные должности в компании "Алеан", которая специализируется на внутреннем туризме и имеет собственную систему бронирования отелей онлайн.

Съезд также избрал новый состав правления РСТ.

Российский союз туриндустрии - крупнейшее общественное объединение в сфере туризма в России, созданное в 1993 году. Союз представляет интересы более 3 тысяч туроператоров, турагентств, отелей, санаториев, страховых, транспортных, консалтинговых компаний. У РСТ есть региональные представительства и представители в 50 регионах России и 26 представителей в зарубежных странах.