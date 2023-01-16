Туроператоры ждут восстановления международного туризма в России в 2023 году

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Международный туризм в России в 2023 году продолжит восстанавливаться за счет расширения числа авиарейсов за рубеж, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"За рубеж в 2022 году выехали более 9 млн путешественников, и это на 20% больше, чем в 2021 году. Но это по-прежнему гораздо меньше, чем в 2019 году, когда их было 19 млн человек. Лидеры туристических направлений не изменились", - сказал он и добавил, что это Турция, которую в прошлом году посетили более 5 млн человек, Абхазия, ОАЭ, Египет и Таиланд.

"В ближайшее время мы рассчитываем, что продолжится восстановление международного туризма, в первую очередь за счет увеличения рейсов российских авиакомпаний, которые проводят работу по выкупу в собственность у лизингодержателей самолетного парка, который не имеет ограничений на полеты за рубеж. Предполагается, что число поездок будет расти и в направлении уже популярных стран, и новых - таких, как Иран или Ливан", - сказал глава РСТ.

В самом сложном положении, по оценке эксперта, остается въездной туризм, приносивший России до пандемии свыше $15 млрд ежегодно.

"Сегодня он далек от допандемийных значений. В 2022 году, по оценкам РСТ, организованный турпоток в Россию снизился на 99% и составил 180 тысяч визитов, при том, что в лучшие годы он превышал 3,5 млн человек в год. Мы с нетерпением ждем решения вопроса по электронным визам, который поднимался на Госсовете с президентом", - добавил Уманский.