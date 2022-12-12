МиГ-31 был поднят в районе Баренцева моря для сопровождения самолета ВВС Норвегии

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что поднимали в воздух истребитель МиГ-31 в районе Баренцева моря для сопровождения самолета базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.

"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Нарушения госграницы не допущено.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства", - сообщили военные.