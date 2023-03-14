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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:30

США сообщили о столкновении своего дрона с российским Су-27 над Черным морем

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море, после того, как его задел российский истребитель Су-27, сообщило Европейское командование ВС США.

"Сегодня два самолета Су-27 провели небезопасное и непрофессиональное сопровождение... беспилотника США MQ-9, выполнявшего задания в международном воздушном пространстве над Черным морем", - говорится в сообщении.

По версии американской стороны, один из самолетов задел пропеллер беспилотника."Наш аппарат MQ-9 проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве. Его задел проводивший сопровождение российский самолет. Это привело к крушению беспилотника, к его безвозвратной потере", - отметил генерал Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе и Африке.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что знает о намерении Госдепартамента США обсудить этот инцидент с российской стороной, но не может сказать, произошел ли контакт или только планируется. Он также отметил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан проинформировал президента Джо Байдена о случившемся.

Q-9 Reaper ("Жнец") в настоящее время является основным ударным беспилотником на вооружении США. Дрон способен развивать скорость более 400 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов. Он может нести до 14 ракет AGM-114 Hellfire класса воздух-земля.

Су-27 (по кодификации НАТО - Flanker) - истребитель четвертого поколения, предназначенный для ведения дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения пилотируемых и беспилотных самолетов. Су-27 способен развивать скорость до 2 430 км/ч, максимальная дальность полета - 3 250 км. Истребитель вооружён 30-мм пушкой и способен нести авиабомбы и управляемые ракеты общей массой 6 тонн на 10 внешних узлах подвески.

США Черное море Су-27 MQ-9 Reaper Джеймс Хеккер СНБ Джон Кирби Джейк Салливан
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