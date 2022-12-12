Красников, Фурсенко и Чемезов будут представлять Путина в попечительском совете ФПИ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом назначил на пять лет членов попечительского совета Фонда перспективных исследований (ФПИ). Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с указом, представителями президента в попечительском совете станут президент РАН Геннадий Красников, помощник президента Андрей Фурсенко и глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Правительство в попечительском совете будут представлять гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский, вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, ректор МГУ им.Ломоносова Виктор Садовничий.

Гендиректор ФПИ Андрей Григорьев, в соответствии с указом, является членом попечительского совета по должности.

ФПИ - государственный фонд, его целью является содействие научным исследованиям и разработкам в интересах Минобороны и безопасности государства, в том числе разработки и создания инновационных технологий.