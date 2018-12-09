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Россия отказалась от создания самонаводящихся пуль

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Создание отечественных управляемых "умных" пуль, способных корректировать свой полет, отложено на неопределенный срок, сообщил "Интерфаксу" источник в оборонно-промышленном комплексе.

"По этому вопросу проведен ряд теоретических исследований. Они показали, что в обозримом будущем адекватно реализовать эту идею не представляется возможным", - сказал собеседник агентства.

"Пока эта тема отложена на неопределенный срок", - добавил он.

В 2016 году гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев заявил, что ФПИ ведет работу по созданию "перспективного снайперского реактивного комплекса с управляемой пулей".

В 2017 году глава кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов сообщил, что вопросом создания управляемых пуль занимается совместная лаборатория ФПИ и ЦНИИТОЧМАШ. По словам Абрамова экспериментальные образцы пуль планировалось создать в 2020-х годах.

В 2014 году сообщалось, что DARPA (агентство передовых оборонных исследовательских проектов Пентагона) разработало и испытала самонаводящуюся пулю.

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