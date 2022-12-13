В РФ с начала года заблокировали счета причастных к финансированию терроризма на 94 млн руб.
Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) отмечают значительное сокращение ресурсного обеспечения террористов в текущем году.
"Принятыми мерами значительно сокращено ресурсное обеспечение террористов, заблокированы счета около 3000 граждан, причастных к финансированию терроризма, на общую сумму свыше 94 миллионов рублей", - сообщает НАК во вторник по итогам заседания комитета.