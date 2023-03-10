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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

В РФ в 2022 г. предотвратили 64 теракта и 54 преступления террористической направленности

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В прошлом году в России предотвращено 64 теракта и 54 преступления террористической направленности, сообщает в пятницу Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"Пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций", - говорится в сообщении.

По данным НАК, с 2022 года "значительно увеличилось количество террористических проявлений, прежде всего в приграничных регионах, расположенных в Центральном и Южном федеральных округах, что явилось следствием преступной диверсионно-террористической деятельности украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада".

В комитете напомнили, что 10 марта исполняется 17 лет со дня образования Национального антитеррористического комитета - коллегиального органа, координирующего деятельность органов госвласти, правоохранительных структур и специальных служб на федеральном и региональном уровнях.

"В условиях современных угроз комитетом и субъектами общегосударственной системы противодействия терроризму принимаются все возможные меры по организации эффективной борьбы и профилактики терроризма", - отмечается в сообщении.

НАК
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