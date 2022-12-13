Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Песков опроверг предположения об отставке главы Генштаба РФ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "уткой" сообщения телеграм-каналов и ряда СМИ об отставке начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, о которой якобы вскоре будет объявлено.

На просьбу журналистов прокомментировать соответствующие сообщения, Песков сказал: "Мы никогда не комментируем вот эти все пересуды и сплетни о кадровых назначениях, потому что подавляющее большинство этих сплетен ничем иным не являются".

"Точку здесь ставить негде, никаких указов нет, поэтому это все абсолютно "телеграмные утки", коих огромное количество", - подчеркнул Песков.

Дмитрий Песков Валерий Герасимов Генштаб РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В МИД РФ сочли недопониманием сообщения в СМИ об отказе премьера Индии посетить Россию

В МИД РФ сочли недопониманием сообщения в СМИ об отказе премьера Индии посетить Россию

В Думе подготовили поправки о запрете на принуждение граждан к сдаче биометрии

В Думе подготовили поправки о запрете на принуждение граждан к сдаче биометрии

Дума приняла закон об упрощенном подтверждении нулевого НДС

Дума приняла закон об упрощенном подтверждении нулевого НДС
Военная операция на Украине

В Москве исключают возможность начала вывода войск РФ с Украины еще в этом году

В Москве исключают возможность начала вывода войск РФ с Украины еще в этом году

С начала СВО заблокировано более 3,5 тыс. ресурсов, распространявших фейки об операции

ФСБ отметила рост террористической угрозы в РФ в связи с деятельностью спецслужб Украины

ФСБ отметила рост террористической угрозы в РФ в связи с деятельностью спецслужб Украины
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели почти 6 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели почти 6 тыс. человек

РФ намерена выйти из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

РФ намерена выйти из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

ФСБ задержала в Красноярске мужчину, пытавшегося уехать на Украину и вступить в ВСУ

Путин поручил рассмотреть вопрос включения в программы вузов курса истории религий РФ

Путин поручил рассмотреть вопрос включения в программы вузов курса истории религий РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });