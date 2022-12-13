Песков опроверг предположения об отставке главы Генштаба РФ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "уткой" сообщения телеграм-каналов и ряда СМИ об отставке начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, о которой якобы вскоре будет объявлено.

На просьбу журналистов прокомментировать соответствующие сообщения, Песков сказал: "Мы никогда не комментируем вот эти все пересуды и сплетни о кадровых назначениях, потому что подавляющее большинство этих сплетен ничем иным не являются".

"Точку здесь ставить негде, никаких указов нет, поэтому это все абсолютно "телеграмные утки", коих огромное количество", - подчеркнул Песков.