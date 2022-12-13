Генпрокуратура предложила усилить контроль за пребыванием мигрантов в РФ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Пребывание мигрантов в России необходимо отслеживать, заявил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин по итогам межведомственного совещания в Иркутске во вторник.

"Задача всех органов - контрольно-надзорных, правоохранительных, органов власти - отследить всю цепочку пребывания людей, которые приехали на нашу землю. Если они приехали работать, они должны работать. Если они заключили договор, что они будут работать на вахте, то они не должны ходить по рынкам и воровать у покупателей кошельки", - сказал Демешин журналистам.

По его мнению, органам первичного контроля необходимо контролировать предоставление мигрантами трудовых договоров, "чтобы они показали, что за них ответственен работодатель, и спросить с работодателя, если есть какие-то нарушения".

"Если вдруг они растворились в наших территориях, задекларировав одни цели, но, не выполнив их, - это уже задача для правоохранительных органов. Установить, с какой целью они прибыли сюда, почему они задекларированные цели не реализовали. Установить, где они сейчас, и при наличии и установленном правонарушении осуществить мероприятия по выдворению их, исходя из норм федерального законодательства", - сказал Демешин.

В свою очередь губернатор Иркутской области Игорь Кобзев высказал мнение, что первичный персональный учет мигрантов должен быть объективен со всех сторон.

"Мы должны понимать, что эти проживающие на территории Иркутской области могут сделать. И вот сегодня именно эта формация в рамках предупреждения (преступлений - ИФ) экстремистской направленности", - отметил Кобзев.

По его словам, с начала года в область прибыло почти 50 тыс. мигрантов, из них более 3 тыс. человек, по оценке правоохранительных органов, - "это зона риска".