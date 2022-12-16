В Москве, Подмосковье и Петербурге выросло число преступлений, совершенных иностранцами

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о росте числа преступлений, совершенных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге прибывшими в Россию иностранными гражданами.

"Бастрыкин подчеркнул, что на фоне увеличения общего числа прибывающих в страну иностранцев фиксируется и рост количества преступлений, совершенных указанной категорией граждан, особенно в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге", - сообщили в СКР по итогам прошедшего заседания межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам миграционной политики.

Бастрыкин "предложил обратить внимание глав данных субъектов на эту проблематику и проанализировать ситуацию для принятия дополнительных мер профилактического характера", говорится в сообщении.

Председатель СК также сообщил, что в ведомстве разработана и внедрена система ведомственной статистической отчетности о рассмотрении сообщений и расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных мигрантами, которая способствует оперативному получению информации.

На заседании отмечено, что рост преступной активности трудовых мигрантов "требует принятия действенных мер по совершенствованию миграционной политики с внесением соответствующих изменений в действующее законодательство".

"По инициативе ведомства реализуются мероприятия по созданию специальной платформы для централизованного сбора информации о лицах, вынужденно покинувших места проживания, о мерах социальной поддержки, введению упрощенного порядка установления юридических аспектов, разработке программ переподготовки трудовых кадров", - сообщили в ведомстве.

На заседании также обсуждался опыт зарубежных стран по созданию правового фильтра для воспрепятствования прибытию в Россию неквалифицированных кадров, "зачастую состоящих из лиц, склонных к совершению правонарушений".

"Одной из мер предлагается создание в странах исхода центров для прохождения иностранными гражданами курсов изучения русского языка, основ законодательства РФ, национальной культуры, истории нашей страны. Предложено принять дополнительные меры к наращиванию потенциала русских центров фонда "Русский мир" в иностранных государствах, в том числе по обучению будущих мигрантов русскому языку и истории России", - сообщили в ведомстве.