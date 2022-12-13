Меры безопасности усилят в Петербурге

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Антитеррористическую безопасность на городских объектах, предприятиях и в общественном транспорте повышают в Санкт-Петербурге, сообщает Смольный.

"Обстановка в Петербурге стабильная и контролируемая. Массовых беспорядков, межнациональных и межконфессиональных конфликтов не было. Вместе с тем мы должны быть полностью готовы к любому развитию ситуации", - приводятся в сообщении слова губернатора Александра Беглова.

Отмечается, что приняты решения по вопросам антитеррористической безопасности в местах массового пребывания людей, в том числе в новогодние праздники. Также будет усилена безопасность в общественном транспорте.

"В условиях повышения угрозы диверсий и терактов власти усиливают антитеррористическую защищенность городских объектов. В том числе промышленных предприятий, объектов топливно-энергетического, атомного, энергопромышленного и транспортного комплексов, а также школ, детских садов, больниц и других мест массового пребывания людей", - говорится в сообщении.