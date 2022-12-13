ФСБ отметила рост террористической угрозы в РФ в связи с деятельностью спецслужб Украины

Антитеррористические учения ФСБ в Екатеринбурге Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников отмечает рост террористических проявлений в некоторых регионах страны, с начала года предотвращено 123 таких преступления, в том числе 64 теракта.

"Бортников отметил, что в текущем году значительно увеличилось количество террористических проявлений, прежде всего в приграничных регионах, расположенных в ЦФО и ЮФО. Это связанно как с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, так и с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек и совершения преступлений террористической направленности", - сообщает НАК по итогам заседания комитета.

По данным НАК, при попытке пересечения госграницы РФ в пунктах пропуска задержаны более четырехсот украинских радикалов и лиц, "совершивших военные преступления". Кроме того, не допущен въезд в страну 1026 человек, причастных к террористической деятельности.

"Выявлено около 2,6 тыс. фактов незаконного оборота оружия, ликвидировано более 50 подпольных оружейных мастерских, пресечена деятельность 74 организованных преступных групп, занимавшихся изготовлением средств поражения", - сообщили в НАК.