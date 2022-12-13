В РФ разблокировали страхование экспорта продовольствия и удобрений

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволяет российским страховым компаниям заключать сделки со страховщиками, перестраховщиками, страховыми брокерами, которые подконтрольны лицам недружественных государств, если предметом сделки является экспорт продовольствия и минеральных удобрений.

Поправка внесена в принятый в марте Госдумой закон, согласно которому российским страховщикам запрещается заключать сделки со страховщиками, с перестраховщиками и со страховыми брокерами, являющимися лицами недружественных государств, а также со страховщиками, с перестраховщиками и со страховыми брокерами, подконтрольными лицам недружественных государств.

Вносится исключение, по которому этот запрет снимается для сделок, связанных с экспортом продовольствия и минеральных удобрений.

Новая норма о страховании вступит в силу с 1 января 2023 года и будет действовать по 31 декабря 2023 года.

В конце прошлой недели глава думского комитета по собственности Сергей Гаврилов сообщил, что депутаты подготовили поправки, по которым будет разблокировано страхование зерновой сделки России, Турции и Украины.