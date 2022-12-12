Дума предложила разблокировать страхование экспорта продовольствия и удобрений

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Страховым компаниям РФ разрешат заключать сделки со страховщиками, с перестраховщиками и со страховыми брокерами, которые подконтрольны лицам недружественных государств, если предметом сделки является экспорт продовольствия и минеральных удобрений, следует из поправок, внесенных в Госдуму.

Поправка вносится в принятый в марте Госдумой закон, согласно которому российским страховщикам запрещается заключать сделки со страховщиками, с перестраховщиками и со страховыми брокерами, являющимися лицами недружественных государств, а также со страховщиками, с перестраховщиками и со страховыми брокерами, подконтрольными лицам недружественных государств.

Вносится исключение, по которому этот запрет снимается для сделок, связанных с экспортом продовольствия и минеральных удобрений.

В конце прошлой недели глава думского комитета по собственности Сергей Гаврилов сообщил, что депутаты подготовили поправки, по которым будет разблокировано страхование зерновой сделки России, Турции и Украины. Поправки были внесены председателем комитета Сергеем Гавриловым ко второму чтению законопроекта (№222860-8), касающегося законодательных изменений в сфере корпоративных отношений.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 13 декабря.