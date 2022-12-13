Подсанкционные компании получат льготу по налогу на прибыль при продаже российских акций

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому попавшие под финансовые санкции российские компании смогут в 2022 году продать акции российских компаний без уплаты налога на прибыль при условии, что на дату продажи они владели ими более одного года.

Поправки были внесены в конце прошлой недели правительством в законопроект (№227038-8).

Согласно тексту принятого закона, нулевая ставка по налогу на прибыль может применяться при проведении в 2022 году операций по продаже или от иного выбытия (в том числе погашения) акций, долей участия в уставном капитале российских организаций, полученным по сделкам, заключенным в 2022 году налогоплательщиком, в отношении которого на дату заключения таких сделок введены санкции. Санкции должны заключаться в установлении запретов или ограничений на проведение расчетов, осуществление финансовых операций, а также операций, связанных с заемным финансированием или приобретением, либо отчуждением ценных бумаг.

В принятом законе прописывается, что нулевая ставка будет применяться при условии, что на дату реализации акций (долей) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более одного года.

Сейчас от налога на прибыль освобождается продажа акций, если они находились в собственности более пяти лет. Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе заседания комитета по бюджету Госдумы сообщил, что внесение данной поправки связанно с запросом, который пришел от РСПП и от банков, которые попали под санкции. "Это только на 2022 год поправка действует, только в отношении акций, проданных в 2022 году", - уточнил он.

В июне 2022 году Госдума уже принимала аналогичный законопроект, но он касался физических лиц. По нему, граждане, попавшие под западные санкции, могут в 2022 году продать акции (доли участия в уставном капитале) российских компаний без уплаты НДФЛ при условии, что на дату продажи акций (долей участия в уставном капитале) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более одного года.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.