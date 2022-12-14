Сенаторы одобрили льготу по налогу на прибыль для санкционных компаний при продаже акций

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации проголосовал за закон, по которому попавшие под финансовые санкции отечественные компании смогут в 2022 года продать российские акции без уплаты налога на прибыль при условии, что на дату продажи они владели ими более одного года.

В соответствии с законом, нулевая ставка по налогу на прибыль может применяться при проведении в 2022 году операций по продаже или от иного выбытия (в том числе погашения) акций, долей участия в уставном капитале российских организаций, полученным по сделкам, заключенным в 2022 года налогоплательщиком, в отношении которого на дату заключения таких сделок введены санкции.

Санкции должны заключаться в установлении запретов или ограничений на проведение расчетов, осуществление финансовых операций, а также операций, связанных с заемным финансированием или приобретением, либо отчуждением ценных бумаг.

Нулевая ставка будет применяться, если на дату реализации акций (долей) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более одного года.

Сейчас от налога на прибыль освобождается продажа акций, если они находились в собственности более пяти лет. Замминистра финансов Алексей Сазанов говорил в Госдуме, что поправка вносится по запросу от РСПП и от банков, которые попали под санкции. "Это только на 2022 год поправка действует, только в отношении акций, проданных в 2022 году", - уточнил он.

Закон вступит в силу со дня опубликования.